Randalierer verletzt Polizisten bei Einsatz in Erbach
Ein Rettungseinsatz eskaliert: Ein offenbar berauschter Mann verletzt zwei Beamte, er wird in eine Klinik gebracht.
Darmstadt/Erbach (dpa/lhe) - Ein randalierender Mann hat in Erbach zwei Polizisten leicht verletzt. Der 30-Jährige habe sich ebenfalls leichte Blessuren zugezogen, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Am späten Donnerstagabend hatte er im Stadtteil Dorf-Erbach zunächst Menschen belästigt. Dabei stand er laut Polizei mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Wegen seines Zustands wurde ein Rettungsdienst gerufen. Die Polizisten fixierten den sich wehrenden Mann für die Behandlung, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.