Odenwald

Randalierer verletzt Polizisten bei Einsatz in Erbach

Ein Rettungseinsatz eskaliert: Ein offenbar berauschter Mann verletzt zwei Beamte, er wird in eine Klinik gebracht.

Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Darmstadt/Erbach (dpa/lhe) - Ein randalierender Mann hat in Erbach zwei Polizisten leicht verletzt. Der 30-Jährige habe sich ebenfalls leichte Blessuren zugezogen, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Am späten Donnerstagabend hatte er im Stadtteil Dorf-Erbach zunächst Menschen belästigt. Dabei stand er laut Polizei mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Wegen seines Zustands wurde ein Rettungsdienst gerufen. Die Polizisten fixierten den sich wehrenden Mann für die Behandlung, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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