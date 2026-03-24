Aggression

Mann verletzt Polizisten in Klinik - Biss- und Kratzwunden

Ein Mann randaliert in einem Operationssaal in einer Klinik. Die Polizei setzt ihn schließlich außer Gefecht, doch der Einsatz hat Folgen für Beamte.

Nach Randale in Klinik festgenommen. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Nach Randale in Klinik festgenommen. (Archivbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger hat in einer Klinik in Rüsselsheim vier Polizistinnen und Polizisten mit Prellungen, Kratz-, Schürf- und einer Bisswunde verletzt. Die Einsatzkräfte seien wegen seines aggressiven Verhaltens gegenüber Operationspersonal ins Krankenhaus gerufen worden, teilte die Polizei mit. Hintergrund könnte gewesen sein, dass er bei der Behandlung seiner Freundin in einem Operationssaal störte.

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Als die Beamten den 27-Jährigen aus dem Saal bringen wollten, habe dieser einem Polizisten am Montag unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er sein dann mit einem Distanzelektroimpulsgerät außer Gefecht gesetzt und festgenommen worden. Ihn erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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