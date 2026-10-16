Randalierer verletzt zwei Polizisten
Zerstörte Türen und Fensterscheiben, ein Angriff auf die Polizei: In Mutlangen eskaliert ein Randalierer-Einsatz. Welche Folgen der Vorfall hatte.
Mutlangen (dpa/lsw) - Ein 43 Jahre alter Mann hat in Mutlangen (Ostalbkreis) auf offener Straße randaliert und sich bei seiner Festnahme so gewehrt, dass dabei zwei Polizisten verletzt wurden. Unter anderem soll der Mann auf das Dach eines Autos gestiegen sein, Haustüren zerstört und mit einem Stuhlbein auf ein Fahrzeug eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Bei seinem Gewaltausbruch entstand demnach ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro.
Beim Eintreffen der Polizisten ging der Mann laut Mitteilung aggressiv auf die Beamten zu, warf das Metallstuhlbein nach ihnen und traf damit das Streifenfahrzeug. Das gegen den Angreifer eingesetzte Pfefferspray habe wenig Wirkung gezeigt. Als der Mann schließlich angefangen habe, auf einen der Beamten einzuschlagen, sei er zu Boden gebracht und auch dank der Besatzung einer zweiten Streife festgenommen worden, hieß es.
Mann dringt in Häuser ein und zerstört in einer Wohnung Fernseher
Die beiden verletzten Polizisten wurden in einer Klinik behandelt. Der 43-Jährige kam in eine Spezialklinik. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden.
Vor seiner Festnahme soll der Mann sich auch noch gewaltsam Zugang zu mindestens zwei Wohnhäusern verschafft haben. Dabei zerstörte er mehrere Fensterscheiben und die beiden Hauseingangstüren. In einer Wohnung beschädigte er zudem einen Fernseher und eine Glastür.