Randalierer verletzt zwei Polizisten

Mutlangen (dpa/lsw) - Ein 43 Jahre alter Mann hat in Mutlangen (Ostalbkreis) auf offener Straße randaliert und sich bei seiner Festnahme so gewehrt, dass dabei zwei Polizisten verletzt wurden. Unter anderem soll der Mann auf das Dach eines Autos gestiegen sein, Haustüren zerstört und mit einem Stuhlbein auf ein Fahrzeug eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Bei seinem Gewaltausbruch entstand demnach ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro.

Beim Eintreffen der Polizisten ging der Mann laut Mitteilung aggressiv auf die Beamten zu, warf das Metallstuhlbein nach ihnen und traf damit das Streifenfahrzeug. Das gegen den Angreifer eingesetzte Pfefferspray habe wenig Wirkung gezeigt. Als der Mann schließlich angefangen habe, auf einen der Beamten einzuschlagen, sei er zu Boden gebracht und auch dank der Besatzung einer zweiten Streife festgenommen worden, hieß es.

Mann dringt in Häuser ein und zerstört in einer Wohnung Fernseher

Die beiden verletzten Polizisten wurden in einer Klinik behandelt. Der 43-Jährige kam in eine Spezialklinik. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei melden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum