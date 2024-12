Betrunkener Randalierer zerstört mehrere Autos

Frau mit 1,3 Promille holt Mann mit 3,7 Promille mit Auto ab

Alkoholisiert am Steuer und ein ungesichertes Kind im Wagen: So hat die Polizei in Rüdesheim einen Autofahrer angehalten. Als die Ehefrau ihn von der Wache abholen will, werden die Beamten auch bei ihr stutzig.