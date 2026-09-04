Ohne Führerschein

Raser flieht mit 150 Stundenkilometern vor Polizei

Mehrere Verdächtige dringen nachts auf ein Industriegelände in Frankfurt ein. Als die Polizei eintrifft, fliehen sie mit zwei Autos. Die Polizei kann eines der Autos verfolgen.

Die Polizei stoppte den 33-Jährigen, der keine gültige Fahrerlaubnis hatte. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei stoppte den 33-Jährigen, der keine gültige Fahrerlaubnis hatte. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist auf der Flucht vor der Polizei durch Frankfurt gerast. Mehrere Personen waren in der Nacht zu Freitag auf ein abgesperrtes Industriegelände eingedrungen, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen, sollen die Unbekannten mit zwei Autos die Flucht ergriffen haben. 

Einem der Autos seien die Polizisten gefolgt. Dabei sei der Autofahrer bis zu 150 Kilometer pro Stunde schnell gewesen und über mehrere rote Ampeln gefahren, hieß es. Den Raser habe man mit einem «Stop Stick» aufhalten können. Der «Stop Stick» sei eine Art Nagelbett, erklärte die Polizei auf Nachfrage.

Weder habe der 33-Jährige eine gültige Fahrerlaubnis noch habe der Fluchtwagen eine Zulassung, hieß es in der Mitteilung. Außerdem lägen demnach drei Haftbefehle gegen den Mann vor. Zu den Gründen dafür machte die Polizei keine Angaben. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen und soll einem Richter vorgeführt werden.

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