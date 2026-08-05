Tat in Innenstadt

Rassismus? Mann soll Kleinkind unter Wasser gedrückt haben

Ein Mann soll einen Zweijährigen an einem Brunnen attackiert haben. Doch das ist laut Polizei noch nicht alles.

Der Vorfall ereignete sich in Rastatt. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Der Vorfall ereignete sich in Rastatt. (Archivbild)

Rastatt (dpa) - Ein Mann soll einen spielenden Zweijährigen an einem Brunnen in der Rastatter Innenstadt für einige Sekunden unter Wasser gedrückt haben. «Als er noch auf den Jungen ausländerfeindlich eingeredet haben soll, kamen ihm die anwesende Mutter und weitere Passanten zu Hilfe», teilte die Polizei mit. Ein Sprecher machte auf Anfrage zunächst keine weiteren Angaben hierzu. 

Die Polizei ermittelt laut Mitteilung wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Ob der Staatsschutz eingebunden ist, war zunächst unklar.

Nachdem sich die Mutter und Passanten eingeschaltet haben, ließ der Mann den Angaben zufolge von dem Kind ab und lief davon. Verletzt worden sei der Junge bei dem Vorfall am frühen Nachmittag nicht. Den Tatverdächtigen beschreibt die Polizei unter anderem als etwa 50 bis 60 Jahre alt.

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