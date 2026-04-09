Raubüberfall in Weiterstadt: Neue Hinweise nach TV-Sendung

Weiterstadt (dpa/lhe) - Zeugensuche im Fernsehen: Zwei Jahre nach einem Raubüberfall im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist der Fall in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» vom 8. April neu aufgerollt worden. Bereits einen Tag nach Ausstrahlung seien bei der Polizei neue Hinweise eingegangen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Insgesamt hätten sich im Anschluss an die Sendung bislang rund zehn Personen bei der Polizei gemeldet. Inwiefern die neuen Hinweise zur weiteren Klärung des Falls beitragen könnten, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Bei dem Überfall im März 2024 sollen zwei Unbekannte einen 66-jährigen Mann in seiner eigenen Wohnung ausgeraubt haben. Die Täter hätten sich als Polizisten ausgegeben. Sie sollen den 66-Jährigen in seiner Wohnung gefesselt, geschlagen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben. Nach Angaben der Polizei flüchteten sie schließlich mit einer Armbanduhr. Der Mann wurde bei dem Überfall schwer verletzt.