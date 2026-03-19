«Aktenzeichen XY»: Hinweise zum Raubüberfall in Dreieich
Drei Männer überfallen eine Familie und verletzen den Großvater schwer. Jetzt gibt es neue Spuren – was die Ermittler nach der TV-Sendung hoffen lässt.
Dreieich (dpa/lhe) - Zu dem ungelösten Raubüberfall in Dreieich (Landkreis Offenbach) sind nach der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» erste Hinweise eingegangen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei hätten sich bis zum Morgen insgesamt acht Zeugen gemeldet. Diese müssten nun verifiziert und die Inhalte ihrer Aussagen ausgewertet werden.
Im Februar hatten drei Männer eine schlafende Familie in ihrem Haus in Dreieich ausgeraubt und dem 70-jährigen Großvater ein Ohr abgeschnitten. Die Ermittler hatten sich von der Sendung Hinweise zu den unbekannten Tätern erhofft. Dafür wurden unter anderem Bilder des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs und des erbeuteten Schmucks gezeigt.