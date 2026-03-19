Ungelöste Kriminalfälle

«Aktenzeichen XY»: Hinweise zum Raubüberfall in Dreieich

Drei Männer überfallen eine Familie und verletzen den Großvater schwer. Jetzt gibt es neue Spuren – was die Ermittler nach der TV-Sendung hoffen lässt.

Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» thematisierte in ihrer letzten Sendung den Raubüberfall in Dreieich. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» thematisierte in ihrer letzten Sendung den Raubüberfall in Dreieich. (Symbolbild)

Dreieich (dpa/lhe) - Zu dem ungelösten Raubüberfall in Dreieich (Landkreis Offenbach) sind nach der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» erste Hinweise eingegangen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei hätten sich bis zum Morgen insgesamt acht Zeugen gemeldet. Diese müssten nun verifiziert und die Inhalte ihrer Aussagen ausgewertet werden.

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Im Februar hatten drei Männer eine schlafende Familie in ihrem Haus in Dreieich ausgeraubt und dem 70-jährigen Großvater ein Ohr abgeschnitten. Die Ermittler hatten sich von der Sendung Hinweise zu den unbekannten Tätern erhofft. Dafür wurden unter anderem Bilder des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs und des erbeuteten Schmucks gezeigt.

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