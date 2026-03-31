Raubüberfall in Weiterstadt: «Aktenzeichen XY» sucht Zeugen
Im Jahr 2024 rauben zwei Unbekannte einen 66-Jährigen in seiner eigenen Wohnung aus. Jetzt gehen die Ermittler mit der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» erneut an die Öffentlichkeit.
Weiterstadt (dpa/lhe) - Die Polizei sucht rund zwei Jahre nach der Tat in der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» nach Zeugen eines Raubüberfalls in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Damals sollen zwei Unbekannte nach Polizeiangaben einen 66-jährigen Mann in seiner eigenen Wohnung ausgeraubt haben.
Demnach hätten sich die Täter am 18. März 2024 als Polizisten ausgegeben und an der Tür des 66-Jährigen geklingelt. Als der Bewohner öffnete, sollen sie ihn unvermittelt geschlagen und in die Wohnung gedrängt haben. Gefesselt und mit weiteren Schlägen forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen. Schließlich flüchteten sie mit einer Armbanduhr. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt.
Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise und fragen vor allem nach auffälligen Personen rund um den Tatort. Der Fall wird am Mittwoch (8. April) ab 20.15 Uhr auf ZDF ausgestrahlt.