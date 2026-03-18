«Aktenzeichen XY»: Räuber schneiden Opfer Ohr ab
Mitten in der Nacht dringen drei Männer in ein Haus ein. Sie machen reiche Beute und fügen einem Opfer eine grausame Verletzung zu. Die ZDF-Sendung geht dem Fall nach - und lüftet weitere Details.
Dreieich (dpa/lhe) - Mitten in einer Februarnacht haben drei Männer eine schlafende Familie in ihrem Haus in Dreieich (Landkreis Offenbach) ausgeraubt und einem Bewohner ein Ohr abgeschnitten. Dieser Fall wurde am Abend bei der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» vorgestellt - dabei hat die Staatsanwaltschaft nun auch Bilder des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs und des erbeuteten Schmucks gezeigt.
Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei erhoffen sich hierdurch weitere Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern. Bei dem Fluchtfahrzeug handele es sich um einen weißen VW Arteon. Das Auto soll bereits am Abend des 3. Februar 2026 ab 21 Uhr im Bereich der Kinzigstraße bei den Altglas- und Altkleidercontainern geparkt haben.
Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um weitere Hinweise zu den Tätern und zu dem weißen Fluchtfahrzeug: Wo ist das Auto noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des geraubten Schmucks geben? Wo ist dieser gegebenenfalls zum Kauf angeboten worden?
In dem Haus hatten das ältere Ehepaar sowie deren Tochter und Enkelin geschlafen. Alle Bewohner wurden von den Tätern gefesselt, geknebelt und geschlagen, dann forderten die drei Männer Geld und Schmuck. Mit ihrer hochwertigen Beute flüchteten sie jedoch zunächst nicht, sondern hielten die beiden Frauen und das Mädchen im Schlafzimmer fest, während einer der Täter den 70-jährigen Großvater in ein Nachbarzimmer zerrte und ihm das Ohr abschnitt. Anschließend flüchteten die Männer mit Fahrzeug.