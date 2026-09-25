Wiesbaden

Raubvogel-Brutkästen an Strommasten lösen Polizeieinsatz aus

Attacken auf die Strominfrastruktur in Deutschland nehmen zu - die Sensibilität für auffällige Gegenstände ist groß. Ein Fund in Hessen rief die Polizei auf den Plan.

Der Polizeieinsatz an den Strommasten ging mit einer Überraschung zu Ende. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Der Polizeieinsatz an den Strommasten ging mit einer Überraschung zu Ende. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Ungewöhnliche Gegenstände an zwei Strommasten in Wiesbaden haben einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Nachmittag entdeckte eine Streife der Wachpolizei die zunächst nicht näher einzuordnenden Objekte, wie die Polizei mitteilte. Nach eingehender Prüfung wurde rund vier Stunden später am Abend schließlich Entwarnung gegeben: Bei den verdächtig wirkenden Gegenständen handelte es sich um Brutkästen für Wanderfalken. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

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