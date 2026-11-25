Rauch bemerkt, ins Haus gegangen - Mann rettet Seniorin
Ein umgekippter Nachtspeicherofen setzt in einem Haus den Boden in Brand. Ein vorbeifahrender Mann bemerkt den Rauch, hält an - und kommt gerade noch rechtzeitig.
Dornstadt (dpa/lsw) - Ein aufmerksamer Mann hat einer 80 Jahre alten Frau wohl das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-Jährige kurz vor Mitternacht an einem Haus in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) vorbeigefahren und hatte dort Rauch aus dem Gebäude kommen sehen.
Er hielt an, wählte den Notruf und ging ins Haus. Dort fand er die Frau und brachte sie ins Freie. In dem Haus war den Angaben zufolge ein Nachtspeicherofen umgefallen und der Boden hatte zu brennen begonnen. Wie der Retter ins Haus kam, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.