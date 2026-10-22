Raumfahrtstrategie des Landes Hessen
Hessen sieht Raumfahrt als Schlüsseltechnologie für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei hat die Landesregierung auch den Nutzen für den Alltag im Blick.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf 20 Seiten hat sich das Land Hessen eine Raumfahrtstrategie gegeben. Als Spitzen- und Schlüsseltechnologie sei sie «von zentraler Bedeutung für den Wissenschaft-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort Hessen, zum Nutzen von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft», heißt es darin.
Zudem sei die Raumfahrt aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken: «Sie ermöglicht Satellitentelekommunikation zu jeder Zeit und an jedem Ort, dient der sicheren und zuverlässigen Bestimmung von Ort und Zeit und trägt durch Erdbeobachtungs- und Wettersatelliten maßgeblich zum Schutz unserer Umwelt und zum Verständnis des Klimawandels bei.»
Ziel sei, die vorhandenen Kompetenzen weiterzuentwickeln: «Die Raumfahrt soll in der vollen Breite der Möglichkeiten für die Zukunftsentwicklung unseres Landes genutzt werden», heißt es in dem Papier. Unter anderem soll dies mittels Koordination und Bündelung von Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.