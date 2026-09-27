Bürgerentscheid

Raunheimer Bürgermeister Rendel bleibt im Amt

Trotz deutlicher Mehrheit gegen ihn bleibt Bürgermeister Rendel im Amt. Das Quorum beim Bürgerentscheid wurde nicht erreicht.

Bürgermeister ist im Amt bestätigt. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Bürgermeister ist im Amt bestätigt. (Archivbild)

Raunheim (dpa/lhe) - Der Bürgermeister von Raunheim im Kreis Groß-Gerau, David Rendel (SPD), bleibt im Amt. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag stimmte zwar eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler gegen ihn, allerdings nicht genug. Das für eine Abwahl nötige Quorum wurde nicht erreicht, wie die Stadt auf ihrer Internetseite bekanntgab.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte mit der nötigen Zweidrittelmehrheit das Abwahlverfahren beschlossen. Daraufhin hatte Rendel eine Woche Zeit, schriftlich auf sein Amt zu verzichten. Dies tat Rendel nicht. Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Streit um die Rückzahlung von Provisionen, die an einen Mitarbeiter eines städtischen Eigenbetriebs gezahlt worden waren. 

Die Stadtverordnetenversammlung hatte den Magistrat aufgefordert, die bereits geleisteten Provisionszahlungen zurückzufordern. Rendel hatte dagegen argumentiert, dass dies Sache des Magistrats sei. Bei einem Rechtsstreit vor dem Amtsgericht Darmstadt entschied das Gericht 2023 gegen Rendel.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bürgerentscheid: Zwei Orte, zwei Entscheidungen
Update

Bürgerentscheid: Zwei Orte, zwei Entscheidungen

Die Stimmen in Hemsbach und Laudenbach sind ausgezählt, doch Klarheit für die Zukunft der Schulen gibt es derzeit noch nicht.

vor 1 Stunde

Raunheimer Bürgermeister gibt Amt nicht freiwillig auf
Kommunen

Raunheimer Bürgermeister gibt Amt nicht freiwillig auf

Gegen das Raunheimer Stadtoberhaupt Rendel wird ein Abwahlverfahren beschlossen. Er will nicht auf seinen Stuhl im Rathaus verzichten. Wie entscheiden jetzt die Bürger?

29.05.2026

Abwahlverfahren gegen Raunheimer Bürgermeister eingeleitet
Kommunen

Abwahlverfahren gegen Raunheimer Bürgermeister eingeleitet

Die Mehrheit der Stadtverordneten will Bürgermeister Rendel abwählen. Grund ist ein Vertrauensverlust nach einem Streit um Provisionszahlungen für einen städtischen Mitarbeiter.

22.05.2026

Energie

Mehrheit für Windräder bei Bürgerentscheid in Eltville

Energiewende vor Ort: Ein Touristenmagnet im Rheingau kann an seinen Taunushängen erstmals Windräder bekommen.

25.02.2024

Raunheim

Bürgermeister verliert Eilverfahren

22.12.2023