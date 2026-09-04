Rechte für Günter-Grass-Werke nun beim S. Fischer Verlag
Jahrelang lagen die Lizenzen für die Werke von Günter Grass beim Göttinger Steidl-Verlag. Nun sind sie nach Frankfurt gewandert.
Frankfurt/Main (dpa) - Der S. Fischer Verlag übernimmt die weltweiten Rechte am literarischen und essayistischen Werk von Literaturnobelpreisträger Günter Grass. Dies gelte ab sofort, teilte der Verlag mit. Die entsprechende Vereinbarung sei mit der Günter und Ute Grass Stiftung geschlossen worden.
Die Stiftung hatte im Mai die Zusammenarbeit mit dem Göttinger Steidl-Verlag beendet. Dieser habe sich wiederholt im Zahlungsrückstand befunden, hieß es zur Begründung.
Der S. Fischer Verlag kündigte an, er werde den Nachlass «nicht museal verwalten, sondern als lebendigen und unbequemen Reibungspunkt lesbar halten». Grass' Bücher verlangten nicht nach unkritischer Bewunderung, sondern nach Auseinandersetzung.
Jan Strümpel vom Vorstand der Günter und Ute Grass Stiftung erklärte, im Programm des S. Fischer Verlags stehe das Werk von Grass «wunderbar im Kontext der klassischen Moderne wie in Gesellschaft all der hervorragenden Autorinnen und Autoren der Gegenwart».
Weitere Rechte, wie die Bühnen- und Verfilmungsrechte, bleiben beim Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb in Berlin, wie es in der Mitteilung heißt.