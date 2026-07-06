Regen, Böen und Hitze – Hessen erwartet turbulente Tage
Wechselhaftes Wetter in Hessen: Mit Temperaturen bis 32 Grad und frischem Wind bleibt es in den kommenden Tagen unbeständig. Wo Regen und starke Böen möglich sind.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft. Am Montag ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt, örtlich kann etwas Regen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.
Die Temperaturen steigen im Norden auf bis zu 27 Grad, im Süden auf bis zu 31 Grad. Dazu weht ein frischer Wind aus West bis Nordwest, im Bergland sind starke Böen möglich. In der Nacht bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, es sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 13 Grad.
Der morgige Dienstag nimmt sich ein Beispiel an heute. Das wechselhafte Wetter besteht. Im Norden ist es teils stark bewölkt, aber trocken. Auch im Süden fällt kaum Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch ziehen in der Nordhälfte wiederholt Schauer durch. Die Temperaturen sinken auf 12 Grad im Bergland.