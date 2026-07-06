Regen, Böen und Hitze – Hessen erwartet turbulente Tage

Offenbach am Main (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft. Am Montag ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt, örtlich kann etwas Regen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Die Temperaturen steigen im Norden auf bis zu 27 Grad, im Süden auf bis zu 31 Grad. Dazu weht ein frischer Wind aus West bis Nordwest, im Bergland sind starke Böen möglich. In der Nacht bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, es sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 13 Grad.