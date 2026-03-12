Wechselhaftes Wetter mit Regen und Wind in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es heute heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen klettern auf 11 bis 14 Grad, in Hochlagen auf bis zu 8 Grad. Es weht ein mäßiger, teils stark böig auffrischender Südwestwind.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 5 und 1 Grad. Örtlich ist Frost in Bodennähe möglich. Der Wind weht mäßig, im Bergland erwarten die Meteorologen zunehmend starken böigen Südwest- bis Südwind.

Am Freitag nimmt die Bewölkung zu. Ab den Mittagsstunden kommen Schauer auf bei Höchstwerten von 11 bis 15 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, im Bergland sind starke bis stürmische Böen möglich. Im Tagesverlauf schwächt der Wind laut Vorhersage ab. In der Nacht zum Samstag regnet es, in höchsten Lagen sind dem DWD zufolge auch Schneefälle möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 2, in Gipfellagen der Mittelgebirge bei minus 1 Grad.