Wetter-Aussichten für Hessen

Regen, Glätte und Nebel am Warnstreiktag

In Hessen kann es heute glatt und nebelig auf den Straßen werden. Teilweise ist auch mit Neuschnee zu rechnen. Erst später am Tag sollen die Temperaturen steigen.

Auf den Straßen in Hessen kann es glatt sein. Foto: Lars Penning/dpa
Auf den Straßen in Hessen kann es glatt sein.

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Tiefdruckgebiet sorgt in Hessen am Morgen für feuchte und kalte Luft. Dies kann laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Tag des Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr zu glatten Straßen führen. Gerade im Bergland kann die Glätte bis in den Vormittag andauern und in Hochlagen kann vereinzelt erneut Schnee fallen. Auto- oder Radfahrer müssen sich zudem bis zum Vormittag auf Nebel einstellen.

Die Höchstwerte liegen heute bei etwa 6 Grad, dabei können in Kammlagen auch stürmische Böen auftreten. In der Nacht zu Dienstag kann es gerade an der Grenze zu Rheinland-Pfalz erneut glatt werden. Die Temperaturen fallen im Nordosten auf bis zu minus 6 Grad. 

Am Dienstag können Schnee und Regen aufziehen - dann kann es auf den Straßen wieder sehr glatt werden. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und maximal 4 Grad. In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen wieder auf bis zu minus vier Grad ab, es kann erneut glatt werden.

