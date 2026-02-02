Regen, Glätte und Nebel am Warnstreiktag

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Tiefdruckgebiet sorgt in Hessen am Morgen für feuchte und kalte Luft. Dies kann laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Tag des Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr zu glatten Straßen führen. Gerade im Bergland kann die Glätte bis in den Vormittag andauern und in Hochlagen kann vereinzelt erneut Schnee fallen. Auto- oder Radfahrer müssen sich zudem bis zum Vormittag auf Nebel einstellen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Höchstwerte liegen heute bei etwa 6 Grad, dabei können in Kammlagen auch stürmische Böen auftreten. In der Nacht zu Dienstag kann es gerade an der Grenze zu Rheinland-Pfalz erneut glatt werden. Die Temperaturen fallen im Nordosten auf bis zu minus 6 Grad.