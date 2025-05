Regen in Hessen - auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Zum Ende dieser Woche müssen sich die Menschen in Hessen auf Regen sowie Wolken einstellen. Am Freitag sei es wechselnd bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vor allem in Nordhessen gebe es vereinzelt Schauer; auch kurze Gewitter seien nicht vollkommen ausgeschlossen.