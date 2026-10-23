Regen und mögliche Sturmböen prägen Hessens Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen regnet es immer wieder und der Himmel in Hessen bleibt bedeckt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll es heute zeitweise regnen. Im Süden sind vereinzelt Gewitter möglich, örtlich kann es Sturmböen geben.

Am Samstag bleibt das Wetter ähnlich bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Gerade in Hochlagen kann es Sturmböen geben bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf bis zu 2 Grad.

Auch am Sonntag soll es dann zunächst Regenschauer geben, die gegen Abend nachlassen. In Hochlagen bleibt es stürmisch. Erst am Montag soll es laut den Wetterexperten zwischenzeitlich etwas auflockern. Die Höchstwerte sollen zwischen 11 und 14 Grad liegen.