Wetter

Regen und mögliche Sturmböen prägen Hessens Wochenende

Bedeckter Himmel, wiederkehrender Regen und örtlich mögliche Sturmböen: Hessen steht ein ungemütliches Wochenende bevor.

In den kommenden Tagen wird es regnerisch. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
In den kommenden Tagen wird es regnerisch. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen regnet es immer wieder und der Himmel in Hessen bleibt bedeckt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll es heute zeitweise regnen. Im Süden sind vereinzelt Gewitter möglich, örtlich kann es Sturmböen geben.

Am Samstag bleibt das Wetter ähnlich bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Gerade in Hochlagen kann es Sturmböen geben bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf bis zu 2 Grad. 

Auch am Sonntag soll es dann zunächst Regenschauer geben, die gegen Abend nachlassen. In Hochlagen bleibt es stürmisch. Erst am Montag soll es laut den Wetterexperten zwischenzeitlich etwas auflockern. Die Höchstwerte sollen zwischen 11 und 14 Grad liegen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stürmische Böen und Regenschauer in Hessen
Wetteraussichten

Stürmische Böen und Regenschauer in Hessen

Es wird ungemütlich im Land - das Wetter bringt Wolken, länger andauernden Regen und teils starken Wind. Von der Sonne werden die Menschen auch am Wochenende wenig bis nichts zu sehen bekommen.

22.10.2026

Sturmböen und Regenschauer - Herbst wird ungemütlich
Wetter-Vorhersage

Sturmböen und Regenschauer - Herbst wird ungemütlich

Bis zu 110 Stundenkilometer auf den Gipfeln, kühle Temperaturen und Nässe: «Der Herbst gibt Vollgas», heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Was jetzt auf Balkon, Terrasse und Straße wichtig wird.

21.10.2026

Wo Schneefall, gefrierender Regen und Sturmböen drohen
Wetterbericht

Wo Schneefall, gefrierender Regen und Sturmböen drohen

Schwarzwald, Odenwald, Rhein: Wer sich aufs Wochenende freut, sollte das Wetter im Blick behalten. Starker Wind und Glatteis könnten Pläne über den Haufen werfen.

19.02.2026

Schauer und Gewitter am Wochenende in Hessen
Deutscher Wetterdienst

Schauer und Gewitter am Wochenende in Hessen

Regenschauer prägen das Wochenende in Hessen. Am Samstag wird es besonders nass, bevor sich das Wetter am Sonntag leicht beruhigt und zum Wochenbeginn die Temperaturen steigen.

12.09.2025

Ungemütliches April-Wetter in Hessen
Wetter

Ungemütliches April-Wetter in Hessen

Es sind auch Gewitter mit Starkregen möglich. Mit Blick auf Ostersonntag ist Besserung in Sicht.

17.04.2025