Regen und Wolken zum Ende der Woche in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen zum Ende der Woche auf Regen und Wolken einstellen. Bereits am Freitagvormittag regnet es gebietsweise, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag sind dann Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen von bis zu 65 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis 26 Grad.

Am Samstag bleibt es bewölkt und teils regnerisch, insbesondere am Nachmittag gibt es Gewitter, stellenweise ist auch Starkregen möglich. Das Thermometer zeigt maximal bis 28 Grad an. Es weht schwacher bis mäßiger Wind; bei Schauern und Gewitter sind auch starke Böen möglich.