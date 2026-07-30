Feuer nahe Autobahn

Reisig und Anhänger brennen – A6 stundenlang gesperrt

Ein Flächenbrand im Kreis Heilbronn sorgt in der Nacht für Sperrungen auf der A6. Die Rauchentwicklung ist stark. Anwohnerinnen und Anwohner werden gewarnt.

Weil die Feuerwehr die Flammen von mehreren Seiten bekämpfte, musste die A6 teilweise gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Weil die Feuerwehr die Flammen von mehreren Seiten bekämpfte, musste die A6 teilweise gesperrt werden. (Symbolbild)

Erlenbach (dpa/lsw) - Nach einem Flächenbrand nahe der Autobahn 6 bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) ist die Strecke in der Nacht stundenlang und teilweise voll gesperrt worden. Inzwischen ist die Autobahn aber wieder frei, wie die Polizei mitteilte. Auf einer Fläche von zwei Hektar neben der Autobahn war demnach gelagertes Reisig in Brand geraten.

Das Feuer griff den Angaben nach auch auf zwei landwirtschaftliche Anhänger über, die dort geparkt und teilweise mit Reifen beladen waren. Weil die Feuerwehr die Flammen von mehreren Seiten aus bekämpfte, musste die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg über mehrere Stunden teilgesperrt und mehrmals kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen drei Uhr morgens konnte der Brand laut einer Polizeisprecherin gelöscht und die Strecke anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Wegen der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr Warnmeldungen an die Bevölkerung in den umliegenden Ortschaften aus, die Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Warum es brannte, war zunächst unklar. Der Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

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