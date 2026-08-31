Reizgas-Attacke bei Schäferlauf: Polizei fahndet nach Mann
18 Besucherinnen und Besucher werden beim traditionellen Schäferlauf in Markgröningen leicht verletzt. Ein Mensch kommt ins Krankenhaus. Nun gibt es erste Details zu dem Tatverdächtigen.
Markgröningen (dpa/lsw) - Nach der Pfefferspray-Attacke mit 18 Verletzten beim traditionellen Schäferlauf in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll etwa 1,85 Meter groß sein, schwarze Locken haben und zur Tatzeit einen schwarzen Troyer und eine Basecap getragen haben.
Der Tatverdächtige soll am Samstag Reizgas auf eine tanzende Menge gesprüht und dabei 18 Menschen leicht verletzt haben: acht Männer zwischen 16 und 26 sowie zehn Frauen zwischen 16 und 32 Jahren. Der Rettungsdienst versorgte die Betroffenen vor Ort, eine Person kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige floh und wurde trotz Fahndung nicht gefunden.