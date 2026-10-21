Alarm in Schule

Reizgas in Schulumkleide versprüht

In der Umkleide einer südhessischen Schule hat offenbar ein 13-jähriger Schüler mit Reizgas hantiert - und einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei ausgelöst.

Offenbar hat ein Schüler in der Umkleide einer Schule in Südhessen Reizgas versprüht. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Offenbar hat ein Schüler in der Umkleide einer Schule in Südhessen Reizgas versprüht. (Symbolbild)

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - An einer südhessischen Schule ist es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen, nachdem in einer Umkleide Reizgas versprüht worden war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wird ein 13 Jahre alter Schüler verdächtigt, mit dem Reizgas in der Schule in Seeheim-Jugenheim gesprüht zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich dabei um Pfefferspray handeln. Das mutmaßlich eingesetzte Spray wurde von der Polizei gefunden und sichergestellt.

Ein Schüler kommt ins Krankenhaus

Mehrere Schüler klagten den Angaben zufolge über Atemwegs- und Augenreizungen. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ein Schüler wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

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