Rekord bei Zahl der Erwerbstätigen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen ist auf eine historische Rekordhöhe gestiegen. 2023 waren 3,59 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Das waren 34.200 Erwerbstätige oder 1 Prozent mehr als 2022. Insgesamt verlief die Entwicklung 2023 in Hessen etwas positiver als in ganz Deutschland mit einem Plus von 0,7 Prozent bei der Erwerbstätigkeit.