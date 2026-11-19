Freiburg/Stuttgart (dpa/lsw) - Das Erfolgsrezept von Lisa Karl klingt simpel. «Einfach nie satt sein und immer weitermachen», sagt die Profifußballerin des SC Freiburg vor ihrem ganz persönlichen Rekordspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (14.00 Uhr, MagentaSport/DAZN) im Dreisamstadion.

Dann winkt der 29 Jahre alten SC-Kapitänin ihr 196. Bundesliga-Spiel und damit ein Vereinsrekord. So viele Erstliga-Einsätze für die Freiburgerinnen schaffte niemand vor ihr. Karls frühere Mitspielerin Hasret Kayikçi, die ihre Karriere im Vorjahr beendete, steht bei 195.

«Einfach immer von Tag zu Tag versuchen, an sein Leistungslimit zu kommen. Natürlich auf seinen Körper hören, wenn es mal irgendwie zwickt», zählt Karl die wichtigsten Faktoren auf, um auf Topniveau am Ball zu bleiben. «Ich habe letztendlich auch zwei größere Verletzungen hinter mir und da lernt man noch mal ein bisschen anders, auf den Körper zu hören.»

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Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Einmal Freiburg, immer Freiburg: SC-Kapitänin Lisa Karl (l). (Archivbild)

Karl riss sich zweimal das Kreuzband

Zu Beginn ihrer Karriere riss ihr zweimal im Knie das Kreuzband (2014 und 2016), doch die gebürtige Hohenloherin kämpfte sich zurück. «Ich denke, dass ich schon Mentalitätsspielerin bin, über die Einstellung komme und zweikampfstark bin», sagt Karl, die laut DFB-Statistik auch die Laufstärkste ihres Teams ist.

Einsatz, Mentalität, Lauffreude - solche Tugenden sind auch im ersten Pflichtspiel zwischen den Freiburgerinnen und den Stuttgarterinnen gefragt. Zumal das Landesduell direkt ein kleiner Krisengipfel ist. «Ich finde es schon irgendwie besonders, vor allem weil es auch einfach das erste richtige Ligaspiel gegen Stuttgart ist», sagt Karl. Andererseits überwiege «gerade so ein bisschen die Situation und das Bewusstsein darüber, dass wir da einfach jetzt punkten müssen».

Beide Teams verloren vier ihrer vergangenen fünf Ligaspiele. Der mit zwei Siegen in die Saison gestartete VfB hat als Tabellenneunter bisher elf Punkte geholt, der Sport-Club als Elfter deren zehn. Bedrohlich nah ist der erste Abstiegsplatz, der aktuell vom 1. FC Nürnberg (13./8 Punkte) belegt wird.

Karl: «Schon ein Stück weit Druck da»

Aufgrund der Tabellensituation sei «schon ein Stück weit Druck da. Aber wir wissen, dass man da noch rauskommt», betonte Karl. Vor allem offensiv fehlt den Freiburgerinnen bislang die Power, elf Tore unterbieten nur die abgeschlagenen und punktlosen Mainzerinnen (6). «Deutliche Torchancen reinmachen», fordert Karl. «Da wollen wir natürlich schon wieder effizienter werden.»

Hinten habe man sich in manchen Spielen aber auch «ein bisschen selbst die Tore eingeschenkt», mäkelt Karl, «blöde Gegentore bekommen», 19 insgesamt. Ähnliches trifft auf den VfB zu. Nur Mitaufsteiger Mainz (36 Gegentore) hat bislang mehr Treffer kassiert als Stuttgart (24).

Rall: «Ein bisschen zu einfach und zu billig»

«Wenn man halt teilweise auch sieht, wie wir die Gegentore bekommen, das ist dann schon ein bisschen zu einfach und zu billig. Da müssen wir uns auf jeden Fall steigern», fordert VfB-Kapitänin Maximiliane Rall. «Das sind halt dann die kleinen Unterschiede in den Spielen, ob du dann halt die Punkte holst oder nicht.»

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Stuttgarter Kapitänin: Maximiliane Rall.

Für die Außenbahnspielerin, mit je drei Toren und Vorlagen Topscorerin der Schwäbinnen, verläuft die Saison trotzdem in den erwarteten Bahnen. «Wir haben uns schon von Anfang an im Kampf um die Klasse gesehen», sagt Rall, auch wenn einige Expertinnen dem VfB mit seinen teils namhaften Neuzugängen deutlich mehr zutrauten.