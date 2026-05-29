Landesregierung

Rekordförderung für Hessens Sport

Die Landesregierung sorgt für einen «kräftigen Modernisierungsschub» im Sport. Was das vor allem für Hallen und Plätze bedeutet.

Der Landessportbund Hessen darf sich über Investitionen der Landesregierung freuen. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Der Landessportbund Hessen darf sich über Investitionen der Landesregierung freuen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Land Hessen investiert so viel Geld in den Sport wie nach eigenen Angaben noch nie. Sportministerin Diana Stolz (CDU) verwies bei einer Pressekonferenz in Frankfurt/Main auf den Sporthaushalt der Landesregierung für dieses Jahr: Dieser ist gegenüber 2025 um 12,7 Prozent auf 35,6 Millionen Euro (2025: 31,6 Millionen Euro) gestiegen. 

130 Millionen Euro zusätzlich für Sportstätten

Ergänzt werde die Rekordsumme nun um das neue «Sondervermögen Sport». Über den Zeitraum von zwölf Jahren will die Landesregierung insgesamt 130 Millionen Euro zusätzlich in Sportstätten investieren. «Das Geld fließt jetzt in die Hallen und Plätze. Damit fördern wir den Sport, die Gemeinschaft und wir investieren in die Gesundheit, denn wer sich bewegt, lebt gesünder und kann aktiv älter werden», sagte Stolz.

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Die Ministerin spricht von einem «kräftigen Modernisierungsschub». Die Summe dafür stammt vom Bund, der die Mittel über das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz verteilt hat. Der Sport in Hessen profitiert laut Landesregierung auch aus deutlich gestiegenen Zuweisungen aus dem Glücksspielgesetz.

«Kostenintensive Sanierungen» sollen möglich sein

Zu den konkreten Maßnahmen gehört, dass das Land die bisherige Maximalförderung im Programm «Vereinseigener Sportstättenbau» von 200.000 Euro auf eine Million Euro anhebt. Die Zahl der Projekte, die gefördert werden können, werde verfünffacht. Dadurch können laut Stolz «zum Beispiel kostenintensive Sanierungen von Sporthallen oder sogar Neubauten Wirklichkeit werden». 

Zudem sollen herausgehobene Projekte des Leistungssports gefördert werden und im Frankfurter Stadtwald soll ein Campus Sportdeutschland entstehen.

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