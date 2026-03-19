Rekordgewinne in 2025 – Lotto Hessen zieht Bilanz
Weniger Umsatz, aber mehr Glück: Sechs Hessen knackten 2025 den Millionenjackpot. Wann die Spielerinnen und Spieler ihre Kreuzchen setzen, wirkt sich auf die Lottogesellschaft auch geschäftlich aus.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Trotz weniger Mega-Jackpots hat Lotto Hessen 2025 Rekordgewinne verzeichnet. Insgesamt flossen 511,2 Millionen Euro an Teilnehmerinnen und Teilnehmer – so viel wie noch nie zuvor in der Geschichte von Lotto Hessen, wie das Unternehmen in Wiesbaden bekanntgab. Sechs Hessen konnten 2025 den Traum vom Millionenjackpot leben.
Insgesamt sank der Gesamtumsatz leicht auf 744 Millionen Euro, vier Prozent weniger als im Vorjahr. Grund dafür seien weniger Phasen mit besonders hohen Jackpots gewesen. «Ist der Jackpot hoch, setzen mehr Menschen auf den Traum vom großen Glück», sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Martin J. Blach.
Das Digitalgeschäft wächst weiter
Der Onlineumsatz stieg auf 160 Millionen Euro und macht inzwischen mehr als ein Fünftel des Gesamtumsatzes aus, wie es weiter hieß. Das Unternehmen investiere dafür verstärkt in Digitalisierung und technische Infrastruktur.
Zugleich verwies die Gesellschaft auf ihren öffentlichen Auftrag. Auch 2025 flossen den Angaben zufolge wieder dreistellige Millionenbeträge in gemeinwohlorientierte Bereiche. Der Landessportbund Hessen bezeichnete die Mittel als unverzichtbar für den Vereinssport. Sorge bereite der Lottogesellschaft aber der wachsende illegale Glücksspielmarkt. Mit Blick auf den Glücksspielstaatsvertrag 2028 forderte das Unternehmen strengeren Vollzug und faire Wettbewerbsbedingungen.