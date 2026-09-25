Rentner im Rollstuhl auf der Autobahn unterwegs
Ein 88-Jähriger biegt falsch mit seinem elektrischen Rollstuhl ab und landet auf dem Standstreifen einer Autobahn. Ein Autofahrer erweist sich als aufmerksam.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Rentner ist bei Wiesbaden mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Standstreifen einer Autobahn unterwegs gewesen. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die Situation, hielt an und begleitete den 88 Jahre alten ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer zu einer nahegelegenen Raststätte, wie die Polizei mitteilte.
Beide fuhren demnach auf der A66 in Richtung Frankfurt. Bei dem Mann im Rollstuhl gab es den Beamten zufolge keine Hinweise auf eine Demenz oder eine ähnliche Erkrankung. Er habe einen geistig gesunden Eindruck gemacht und angegeben, sich auf dem entlang einer Landstraße führenden Nachhauseweg verfahren zu haben.