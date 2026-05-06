Verkehr

E-Rollstuhlfahrer auf A81 unterwegs

Ein Mann fährt mit seinem Rollstuhl dort, wo es für ihn gefährlich ist: auf der Autobahn. Doch er hat Glück - und bekommt Hilfe.

Mit einem E-Rollstuhl ist ein Mann auf der A81 unterwegs gewesen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Mit einem E-Rollstuhl ist ein Mann auf der A81 unterwegs gewesen. (Symbolbild)

Hildrizhausen (dpa/lsw) - Mit einem Elektrorollstuhl ist ein älterer Mann auf der Autobahn 81 auf Höhe Hildrizhausen unterwegs gewesen. Mehrere Anrufer informierten die Polizei in den Mittagsstunden, dass der Mann auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart fahre. 

Eine Polizeisprecherin sagte, mehrere Menschen seien auf der Autobahn angehalten, hätten ihn zum Stehenbleiben gebracht und die Situation mit einem Warndreieck gesichert. Alarmierte Polizisten brachten den Mann nach Hause. Warum er mit seinem Rollstuhl auf die Autobahn gefahren war, war zunächst unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rollstuhlfahrer verletzt zweijähriges Kind
Zeugenaufruf

Rollstuhlfahrer verletzt zweijähriges Kind

In Gießen wird ein Kind auf einem Parkweg von einem Elektrorollstuhl angefahren und bricht sich das Bein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

15.04.2026

Lastwagenfahrer 25 Stunden ohne Pause unterwegs
A81 bei Tauberbischofsheim

Lastwagenfahrer 25 Stunden ohne Pause unterwegs

Zwei Lkw-Fahrer fahren 25 Stunden ohne Pause aus Italien bis zur A81. Warum die Polizei ihre Fahrt stoppte und welche Konsequenzen jetzt folgen.

29.01.2026

Reisender rettet Rollstuhlfahrer aus Gleis
S-Bahn legt Notbremsung ein

Reisender rettet Rollstuhlfahrer aus Gleis

Mit mehr als 1,3 Promille stürzt ein Rollstuhlfahrer in den Gleisbereich. Jeden Moment fährt eine S-Bahn ein. Doch ein Reisender eilt sofort hin.

17.11.2025

Senior fährt alkoholisiert im Rollstuhl auf Bundesstraße
Alkoholisiert am Lenker

Senior fährt alkoholisiert im Rollstuhl auf Bundesstraße

Ein älterer Mann fährt auf der Bundesstraße. Soweit so gewöhnlich. Wären da nicht der elektrische Rollstuhl als Fahrzeug und ordentlich Promille.

10.08.2025

Rollstuhlfahrer kritisiert Weinheimer Freizeitbad Miramar
Weinheim

Rollstuhlfahrer kritisiert Weinheimer Freizeitbad Miramar

Mit seinem Elektro-Rollstuhl wollte Justin Drescher eigentlich einen entspannten Tag im Miramar verbringen.

22.11.2024