Rollstuhlfahrer fährt Seniorin an und flüchtet
Ein Mann in einem elektrischen Krankenfahrstuhl stößt mit einer Seniorin zusammen. Die Frau stürzt und verletzt sich schwer, der Mann fährt weiter. Wer kann Hinweise geben?
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Rollstuhlfahrer soll eine Seniorin angefahren und anschließend geflüchtet sein. Der bislang unbekannte Mann soll mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf einem Gehweg in Stuttgart mit der 93-Jährigen zusammengestoßen sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach stürzte die Frau, die mit ihrem Rollator an einem Hauseingang stand, und zog sich schwere Verletzungen zu.
Der Rollstuhlfahrer habe zwei Passanten auf die gestürzte Seniorin aufmerksam gemacht, sei dann aber davongefahren. Die Passanten kümmerten sich laut Polizei um die gestürzte 93-Jährige und riefen den Rettungsdienst. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Rollstuhlfahrer und nimmt Hinweise entgegen.