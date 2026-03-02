Streit um Scheidung

Rentner wegen Fleischbeil-Angriffs auf Ex-Frau vor Gericht

Ein 78-Jähriger soll seine Ex-Frau im Streit mit einem Fleischbeil fast getötet haben. Nun muss er vor Gericht.

Ein Rentner steht ab Montag wegen versuchten Totschlags vor Gericht. (Illustration) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein Rentner steht ab Montag wegen versuchten Totschlags vor Gericht. (Illustration)

Ellwangen (dpa/lsw) - Weil er mit einem Fleischbeil auf seine Ex-Frau eingeschlagen haben soll, steht ein 78-Jähriger von Montag (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Ellwangen. Der Rentner war laut Anklage Ende August mit der ebenfalls 78-jährigen Frau in Lorch (Ostalbkreis) in Streit geraten. Den Angaben des Gerichts zufolge ging es in der Auseinandersetzung im gemeinsamen Haus um die finanziellen Details der Scheidung. Der Mann ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Streit soll derart eskaliert sein, dass er zunächst mehrfach auf seine Ex-Frau mit einem Küchenmesser einstach. Anschließend soll er mit dem Fleischbeil mindestens 25-mal auf die Frau eingeschlagen haben. 

Die Seniorin erlitt Schnittverletzungen an Händen, Unterarmen und am Hals sowie lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Angehörige hatten den Streit mitbekommen und einen Notruf abgesetzt. Der 78-Jährige wurde vor Ort festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit vor Bar: Ermittlung wegen versuchten Totschlags
Aggression

Streit vor Bar: Ermittlung wegen versuchten Totschlags

Am Neujahrsmorgen eskaliert in Frankfurt ein Streit. Die Aggressoren werden noch am Tatort dingfest gemacht.

02.01.2026

Mannheim: 67-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Haft
Frau schwer verletzt – Täter wird festgenommen

Mannheim: 67-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Haft

Ein 67-jähriger Mann hat in Mannheim eine 63-jährige Frau angegriffen und schwer verletzt. Dabei bedrohte er ihr mit dem Tod. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

19.11.2025

Heidelberg: Verdacht des versuchten Totschlags - 33-Jähriger festgenommen
In Untersuchungshaft

Heidelberg: Verdacht des versuchten Totschlags - 33-Jähriger festgenommen

Mit den Worten "I kill you" droht der Beschuldigte einem 31-Jährigen in Heidelberg, bevor er ihn mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

14.11.2025

Prozess

Angriff mit abgebrochener Flasche: 33-Jähriger vor Gericht

01.06.2023

Festnahme

Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen

31.05.2023