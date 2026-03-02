Rentner wegen Fleischbeil-Angriffs auf Ex-Frau vor Gericht
Ein 78-Jähriger soll seine Ex-Frau im Streit mit einem Fleischbeil fast getötet haben. Nun muss er vor Gericht.
Ellwangen (dpa/lsw) - Weil er mit einem Fleischbeil auf seine Ex-Frau eingeschlagen haben soll, steht ein 78-Jähriger von Montag (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Ellwangen. Der Rentner war laut Anklage Ende August mit der ebenfalls 78-jährigen Frau in Lorch (Ostalbkreis) in Streit geraten. Den Angaben des Gerichts zufolge ging es in der Auseinandersetzung im gemeinsamen Haus um die finanziellen Details der Scheidung. Der Mann ist wegen versuchten Totschlags angeklagt.
Der Streit soll derart eskaliert sein, dass er zunächst mehrfach auf seine Ex-Frau mit einem Küchenmesser einstach. Anschließend soll er mit dem Fleischbeil mindestens 25-mal auf die Frau eingeschlagen haben.
Die Seniorin erlitt Schnittverletzungen an Händen, Unterarmen und am Hals sowie lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Angehörige hatten den Streit mitbekommen und einen Notruf abgesetzt. Der 78-Jährige wurde vor Ort festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.