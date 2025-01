Rentner wirft mit Flasche nach betrunkener Reisegruppe

Fulda (dpa/lhe) - Ein 70-jähriger Mann hat am Bahnhof in Fulda einen 28-Jährigen mit einer Flasche beworfen und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gehörte der 28-Jährige zu einer alkoholisierten Reisegruppe, die bei dem 70-Jährigen für Verärgerung sorgte, weil diese leere Flachen am Bahnsteig stehen ließ. Eine davon warf der Rentner daraufhin nach der Gruppe. Das Wurfgeschoss traf einen Mann der Gruppe am Hinterkopf, so die Polizei weiter. Er habe eine schmerzhafte Beule davongetragen.