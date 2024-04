Rettungshundestaffeln in Hessen sind gut aufgestellt

Wiesbaden/Hünxe (dpa/lhe) - Der letzte Sonntag im April wird jedes Jahr als «Internationaler Tag des Rettungshundes» gefeiert. Ein Blick auf Hessens Rettungshundestaffeln zeigt: Sie sind gut aufgestellt, suchen aber trotzdem immer Nachwuchs. «In Bezug auf die Einsatzfähigkeit im Land Hessen ist eine flächendeckende Versorgung mit Rettungshundestaffeln sichergestellt, die zeitnah landesweit zum Einsatz gebracht werden können», sagte der stellvertretende DRK-Landesfachbeauftragte für Rettungshunde, Kai Brunner. Grundsätzlich hätten die Rettungshundestaffeln des DRK aber immer Bedarf an neuen Teams. «Die Teams verstärken dann nach ihrer Ausbildung die bestehenden Einheiten oder ersetzen ausscheidende Hunde, die zum Beispiel in Rente gehen.»

Zehn Staffeln mit etwa 100 Hunden betreibt der Bundesverband Rettungshunde (BRH) in Hessen. Sie wurden 2023 zu 27 Einsätzen gerufen, wie der Verband in Hünxe (Nordrhein-Westfalen) mitteilt. Durch die gute Flächenabdeckung der BRH-Staffeln seien zwar grundsätzlich ausreichend Einsatzkräfte mit Hunden verfügbar, trotzdem suche man kontinuierlich Nachwuchs. «Denn je mehr Einsatzkräfte mit Hunden verfügbar sind, umso geringer ist die Belastung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die zusätzlich zu ihrem Ehrenamt großteils in Vollzeit berufstätig sind. Vor allem unter dem Aspekt, dass ein sehr großer Teil der Einsätze in den späten Abend- und Nachtstunden stattfindet», erklärte Pressesprecherin Gerlinde Neubauer. Viele der Einsatzkräfte würden unmittelbar nach dem Einsatz zur Arbeit fahren, nachdem sie einen Teil der Nacht mit ihren Hunden nach einem vermissten Menschen gesucht hätten.