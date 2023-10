Retter suchen neue Hunde bei Castings aus

Der größte private Anbieter von Rettungshunde-Einsätzen ist in Hessen nach eigenen Angaben das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Dort sind fast 300 Hunde verzeichnet, die bereits geprüft sind oder sich in der Ausbildung befinden, wie das DRK in Wiesbaden auf seiner Internetseite mitteilt. Zu den weiteren Anbietern gehört der Bundesverband Rettungshunde (BRH), der in Hessen sieben Staffeln mit insgesamt 170 Hunden betreibt. Zu den Voraussetzungen eines Rettungshundes gehören Spielfreude und Menschenfreundlichkeit. Die Ausbildung dauert mindestens zwei Jahre.