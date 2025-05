DLRG Weinheim: Wie Hunde bei Rettungsaktionen helfen

Weinheim. Die DLRG Weinheim lädt am Donnerstag, 8. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr, zu einem Vortrag über die Rettungshundearbeit ein. An dem Infoabend vermittelt die Rettungshundestaffel einen Einblick in die Geschichte der Rettungstiere sowie ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und stellt die spezifische Ausbildung von Vierbeinern für die Wasserortung vor, wie sie bei der DLRG Weinheim erfolgt. Ort der Veranstaltung ist die DLRG-Wache am Waidsee in Weinheim, Hammerweg 61, Zugang über den Eingang Waidsee. Der Vortrag ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an rettungshunde@weinheim.dlrg.de