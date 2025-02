Weinheim: TSG lädt zu Vortrag - „Brainfood & Zellpower – iss dich fit!“

Weinheim. Zum „Tag der gesunden Ernährung“ am Freitag, 7. März, lädt die TSG Weinheim zu einem Vortrags-Special mit Ernährungsberaterin und Coach Johanna Zibuschka ein. „Brainfood & Zellpower – iss dich fit!“, so lautet der Titel der kostenlosen Veranstaltung, die um 18 Uhr im Schulungsraum des Hector Sport-Centrums stattfinden wird. Von „Brainfood“ sprechen Ernährungsfachleute, wenn Nahrungsmittel gesund für das Gehirn sind und so die Leistungsfähigkeit erhalten oder sogar steigern.