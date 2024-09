Rhein begrüßt Vergabe für Flüchtlings-Bezahlkarte

Wiesbaden/Hamburg/Karlsruhe (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigt sich erfreut darüber, dass die Vergabe der Bezahlkarte für Flüchtlinge nun geklärt ist. Am Morgen war bekanntgeworden, dass die Secupay AG den Zuschlag für eine Rahmenvereinbarung bekommt, mit der 14 Bundesländer ein Bezahlkartensystem für Geflüchtete einführen können. «Die Bezahlkarte kommt», sagte Rhein am Donnerstag in Wiesbaden.