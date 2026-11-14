Rhein für härtere Strafen bei Angriffen auf Retter

Frankfurt (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich für härtere Strafen bei Übergriffen auf Rettungskräfte ausgesprochen. «Wer anderen zu Hilfe kommt, darf nicht selbst zur Zielscheibe werden», erklärte Rhein laut Mitteilung anlässlich der Landesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes. «Mit unserem Respekt-Paket und der Schutzschleife zeigen wir, dass unsere Einsatzkräfte auf die Rückendeckung der hessischen Landesregierung zählen können.»

Wenn sich das Leben binnen Sekunden dramatisch ändere und Menschen in Not gerieten, wünschten sie sich vor allem eines: «Dass jemand kommt, der schnell hilft», so der Ministerpräsident. Dafür stehe das Deutsche Rote Kreuz. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien zur Stelle, wenn es zählt. Damit sei das DRK «ein unentbehrlicher Partner des Landes Hessen und leistet einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt», sagte Rhein.

Damit das DRK seine Arbeit zum Wohl der Menschen machen könne, brauche es einen verlässlichen Rahmen. Von den rund 100 Millionen Euro, die das Land in Fahrzeuge für den Katastrophenschutz investiere, profitiere auch das DRK als größte Hilfsorganisation im Bundesland. DRK-Präsident Norbert Södler erklärte, die Organisation stehe in Hessen angesichts zunehmender Krisen und gesellschaftlicher Herausforderungen vor großen Aufgaben. «Es braucht eine auskömmliche Finanzierung, moderne Ausstattung und klare politische Rahmenbedingungen.»