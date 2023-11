Rhein: Kommunale Ebene verbindet CDU und SPD

Wiesbaden (dpa) - Der hessische CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein hat die Entscheidung für die SPD als Partner für die Koalitionsverhandlungen unter anderem mit der kommunalen Ebene beider Parteien begründet. «Die kommunale Ebene ist das, was uns trägt und was die Sozialdemokraten trägt.» Diese soziale Ebene gebe auch der Sozialdemokratie Stabilität. Die beiden Parteien hätten in den Gesprächen sehr intensiv miteinander gerungen und diskutiert. Die SPD habe eine enorme Stabilität, Diskursfähigkeit und Diskussionsfreude an den Tag gelegt.