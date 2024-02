Rhein offen für Gespräche über Schuldenbremse

In der Debatte über Änderungen an der Schuldenbremse sieht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) derweil keine Mehrheit für eine nötige Verfassungsänderung. «Wir sollten also unsere Handlungsmöglichkeiten nutzen, die wir jetzt haben», hatte Scholz am Dienstag in Emmendingen erklärt.