Rhein sieht Sondierungen auf gutem Weg - am Montag FDP dabei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein sieht die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl auf einem guten Weg. Nur zwei Tage nach der gewonnenen Abstimmung am vergangenen Sonntag habe seine Partei mit dem bisherigen grünen Koalitionspartner ein erstes Gespräch geführt, teilte Rhein am Freitag nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Frankfurt mit. Am Mittwoch bereits habe sich die CDU auch mit der SPD getroffen. Am kommenden Montag gehe es mit den Unterredungen weiter - dann auch mit der FDP.