Rhein verteidigt Forderungen der Unionsseite zur Migration

Berlin (dpa) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat die von den unionsgeführten Ländern und von Baden-Württemberg vorgelegten zusätzlichen Forderungen zur Begrenzung der illegalen Migration verteidigt. «Wie es halt eben oft so ist im Leben: Dinge ereignen sich, Dinge entwickeln sich weiter», sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Montagabend in Berlin. Die unionsregierten Länder hätten die Diskussion über weitere notwendige Maßnahmen weitergeführt. «Das hat sich in den letzten Tagen entwickelt.»