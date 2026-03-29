Rheingau Musik Preis 2026 für Opernstar Rolando Villazón
10.000 Euro für eine Stimme, die weltweit in Konzertsälen zu hören ist: Rolando Villazón erhält den Rheingau Musik Preis. Wann und wo wird er dem Opernsänger verliehen?
Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Der Opernsänger Rolando Villazón bekommt den mit 10.000 Euro dotierten Rheingau Musik Preis 2026. In der Begründung des Rheingau Musik Festivals in Oestrich-Winkel hieß es, damit bekomme ein Künstler diese Auszeichnung, «dessen Stimme, Charisma und Bühnenpräsenz seit über 25 Jahren das Publikum auf der ganzen Welt begeistert».
Villazón sei außergewöhnlich vielseitig, was sich «in seinen Tätigkeiten als Regisseur, Autor, Moderator, künstlerischer Leiter und Musikvermittler eindrucksvoll widerspiegelt».
Preisverleihung bei seinem Konzert
Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) teilte mit: «Rolando Villazóns Leidenschaft für die Musik ist ehrlich, sympathisch, mitreißend. Er verbindet hervorragendes Können und außergewöhnliches Talent mit charmanter Leichtigkeit.»
Der Rheingau Musik Preis wird dem Opernsänger im Rahmen seines Konzerts am 20. August im Kloster Eberbach bei Eltville verliehen. Das Rheingau Musik Festival geht als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen vom 20. Juni bis 5. September über die Bühne.