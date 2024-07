Richterinnen beklagen Respektlosigkeiten im Gerichtssaal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach den Beobachtungen von hessischen Juristinnen wächst im Gerichtssaal die Respektlosigkeit gegenüber Richterinnen und Richtern. Das fange bereits bei der Verlässlichkeit an, berichten die Wiesbadener Strafrichterinnen Claudia Dirlenbach und Doris von Werder. Bereits seit etwa zehn Jahren erschienen regelmäßig Angeklagte und auch Zeugen nicht zum Termin. «Dies war früher die Ausnahme, ist aber jetzt fast an jedem Verhandlungstag zu vermerken, jedenfalls bei Zeugen», sagt Dirlenbach. «Dies führt oft dazu, dass weitere Termine notwendig werden.»

Sie habe in den zurückliegenden Monaten unter anderem von einem Zeugen den Satz gehört, das ganze Verfahren sei doch lächerlich, ihrer Sekretärin sei erklärt worden: «Ihr wollt mich wohl verarschen», berichtet von Werder. Das Verhalten von Zeugen im Gerichtssaal sei seit Jahren vermehrt massiv respektlos. «Viele sagen erst einmal, dass sie hier gar nichts sagen werden», sagt die Juristin und verweist darauf, dass die meisten Zeugen kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Bei manchen Menschen scheine es kein Vertrauen mehr in den Rechtsstaat zu geben.

Die Frankfurter Familienrichterin Heidi Fendler sagt: «Auch bei uns nehmen Respektlosigkeiten grundsätzlich zu.» Das betreffe nicht nur die Richterinnen und Richtern, sondern auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Geschäftsstellen, Rechtspfleger und Wachtmeister. Die beteiligten Eltern träten vermehrt fordernd auf. Das habe es in dieser Form vor rund zehn Jahren nicht so häufig gegeben, berichtet die erfahrene Richterin. Die Ursachen sieht Fendler darin, dass der zwischenmenschliche Respekt ganz allgemein schwinde. «Es beginnt schon damit, sich ausreden zu lassen und anderen zuzuhören», sagt sie.

Angeklagte, denen etwa eine mehrjährige Haftstrafe droht oder Menschen, die in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind, reagierten unter Umständen und in Einzelfällen impulsiver als hiervon nicht Betroffene, gibt die Sprecherin zu Bedenken. Es sei Teil des richterlichen Berufsbildes, auf solche Situationen angemessen zu reagieren.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht Marburg, Marcus Wilhelm, erklärt: «Auch die Verfahrensbeteiligten in den landgerichtlichen Verfahren sind ein Abbild der Bevölkerung, sodass sich etwaige Änderungen im gesellschaftlichen Diskurs auch in der Streitkultur vor Gericht widerspiegeln.» Es lägen ihm aber keine Erkenntnisse über besonders respektloses Verhalten gegenüber dem Gericht vor. «Die weit überwiegende Anzahl der Zeugen sind weiterhin darum bemüht, durch ihr Erscheinen und ihre Mitwirkung an der Wahrheitsfindung mitzuwirken. Entsprechendes gilt auch für die übrigen Verfahrensbeteiligten.» Wilhelm verweist darauf, dass es keine statistische Erfassung über Fehlzeiten und Besonderheiten im Verfahrensablauf gibt.