Gerichte verzeichnen steigende Zahl von Kinderschutzfällen

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Zunehmende Gewalt und psychische Probleme in Familien führen nach Einschätzung von hessischen Richterinnen dazu, dass immer mehr Kinderschutzverfahren die Justiz beschäftigen. «In vielen Familien läuft es nicht gut, das sehe ich als massives und wachsendes Problem», warnt Familienrichterin Doris von Werder vom Amtsgericht Wiesbaden. Nach ihrer Beobachtung steige die Zahl verhaltensauffälliger sowie psychisch kranker Kinder und Jugendlicher. Von Werder plädiert dafür, mehr Geld etwa in die Familien- und Jugendhilfe sowie in die Weiterbildung von Erzieherinnen und Lehrern zu investieren. «Ansonsten sehe ich wirklich schwarz.»