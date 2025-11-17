Grausame Tat Rind auf Wiese geschlachtet Nur Fell und Innereien blieben zurück. Die Wiese bei Biblis hat eine unrühmliche Vorgeschichte. 17.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Lars Penning/dpa Opfer wurde ein solches Tier: ein Galloway-Rind. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Freizeit mit Tieren Kuh-Kuscheln: Entspannen mit Rindern Normalerweise sieht man die Tiere nur aus der Ferne auf der Weide oder nutzt sie für Milch und Fleisch. Auf einem Hof im hohen Norden kommen sich Rind und Mensch hingegen ganz nah. 29.07.2025 Fürth Schaf am Bach geschlachtet In Fürth sollen Unbekannte ein Schaf von einer Weide gestohlen und anschließend an einem Bach geschlachtet haben. 26.04.2024 Odenwaldkreis Schafbock von Weide gestohlen 11.12.2023 Ernährung Fleischproduktion in Deutschland sinkt erneut Bei Rind und Geflügel sind die Fleischmengen fast unverändert geblieben, dagegen wurden deutlich weniger Schweine geschlachtet. Dennoch bleibt deren Fleisch die mit Abstand wichtigste Fleischart. 09.08.2023 Tiere Mehrere Schafe auf Weide getötet: Wolfsangriff vermutet 02.05.2023