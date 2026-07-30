Dramatische Wetterfolgen

RKI meldet Höchststand an Hitzetoten in Baden-Württemberg

Hohe Temperaturen gehen oft mit mehr Sterbefällen einher. In diesem Jahr sind deswegen bereits so viele Menschen im Südwesten gestorben wie seit Jahren nicht mehr.

Die hohen Temperaturen der letzten Wochen haben im Südwesten Schätzungen zufolge auch zu vielen Todesfällen geführt. (Symbolfoto) Foto: Thomas Warnack/dpa
Die hohen Temperaturen der letzten Wochen haben im Südwesten Schätzungen zufolge auch zu vielen Todesfällen geführt. (Symbolfoto)

Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg sind in diesem Sommer bereits so viele Menschen an den Folgen extremer Hitze gestorben wie in den letzten zehn Jahren nicht. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gab es bis zum 19. Juli 1.870 Hitzetote im Südwesten. 

Dabei handelt es sich der Auswertung zufolge um einen Rekordwert für die vergangenen zehn Jahre. Ähnlich hohe Zahlen von Hitzetoten erfasste das RKI bislang nicht. Im ebenfalls sehr heißen und trockenen Jahr 2018 starben demnach bis zum gleichen Zeitpunkt 1.260 Menschen an den Folgen von Hitze. 2022 lag der Wert bei 1.150 Toten, im vergangenen Jahr bei 910. Besonders stark betroffen sind laut RKI ältere Menschen über 75 Jahren.

Nur in Nordrhein-Westfalen starben mehr

Mehr Hitzetote gab es der Auswertung zufolge in diesem Jahr bislang nur in Nordrhein-Westfalen. Dort weist das RKI 2.270 Hitzetote aus. Mit Blick auf die Einwohnerzahlen starben im Südwesten aber mehr Menschen als in Nordrhein-Westfalen. Auf 100.000 Einwohner gerechnet, starben in Baden-Württemberg 16,6 Menschen an den Folgen von Hitze. Eine höhere Quote gibt es nur im Saarland (33,0), in Rheinland-Pfalz (29,8) und in Hessen (21,5). 

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Bundesweit geht das RKI von bislang 9.800 hitzebedingten Sterbefällen in diesem Jahr aus. Dazu zählen Fälle, in denen die Hitzeeinwirkung - etwa bei einem Hitzeschlag - den Tod unmittelbar ausgelöst hat. In den meisten Fällen führe jedoch eine Kombination aus Vorerkrankungen und Hitze zum Tod, hieß es. Auf dem Totenschein werde zumeist nicht die Hitze als Todesursache vermerkt. Daher stellt das RKI statistische Berechnungen zu den Hitzetoten an. Die Schätzung basiert unter anderem auf dem Monitoring der Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes und Daten des Deutschen Wetterdienstes.

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