RMV: Keine Kürzungen bei Bussen und Bahnen
Vor allem zwischen Frankfurt und Nordhessen, Richtung Siegen und entlang des Rheins ordnet der Rhein-Main-Verkehrsverbund Verbindungen neu. Was sich für die Fahrgäste ändert.
Hofheim (dpa/lhe) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) wird sein Angebot an Fahrten von Bussen und Bahnen kommendes Jahr im bisherigen Umfang fortführen. Auf mehreren stark nachgefragten Verbindungen werde mehr Platz angeboten, teilt RMV-Geschäftsführer Knut Ringat mit. In Summe bleibe es bei der bisherigen Fahrtenanzahl. Die Änderungen gelten ab den Fahrplanwechsel am Sonntag, den 13. Dezember.
Von den Veränderungen profitierten laut RMV besonders Fahrgäste Richtung Siegen, zwischen Frankfurt und Nordhessen sowie entlang des Rheins:
- Zwischen Frankfurt, Gießen und Siegen gibt es ein neues Konzept, wie der RMV mitteilt. Die Linie RE40 von Frankfurt nach Siegen trete an die Stelle der bisher alle zwei Stunden in Frankfurt startenden RE99 und der gestrichenen IC-Linie der Deutschen Bahn. Der Mittelhessenexpress fahre nun stündlich als RB42 von Gießen über Dillenburg weiter bis Siegen und ersetze zwischen Dillenburg und Siegen die RB95.
- Zwischen Frankfurt und Kassel fahren laut RMV künftig häufiger Doppelstockzüge der Linie RE30 mit höherer Platzkapazität. Morgens entfalle eine Fahrt ab Marburg und eine ab Gießen nach Frankfurt. Alternativen gebe es in unmittelbaren zeitlichen Abstand.
- Entlang des Rheins kann laut RMV nach der Korridorsanierung ein neues Konzept mit RB10 und RE19 («Loreley-Rheingau-Express») aufgenommen werden. Der bisherige RE9 von Frankfurt endete in Eltville, die neu als RE19 bezeichnete Linie fährt weiter bis Koblenz. Die RB10 fahre nun eine halbe Stunde zu den bisherigen Abfahrtszeiten versetzt.
- Im regionalen Busverkehr gibt es laut RMV auf zehn Linien grundlegendere Änderungen und auf sechs Linien bei einzelnen Fahrten. «Gemeinsam ist den Änderungen, dass sie das Angebot optimieren, aber in Summe im bestehenden Fahrtenumfang bleiben», teilt der RMV mit.
- Die wichtigsten Änderungen sind zusammengestellt im Internetangebot des RMV. Die Fahrplandaten des Schienenverkehrs sind den Angaben zufolge ab sofort abrufbar. Die Buslinien der Regionen folgen schrittweise.