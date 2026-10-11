Rollerfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt
Ein 87-jähriger Autofahrer nähert sich mit seinem Wagen einer Ampel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fährt er trotz Rotlicht weiter – mit schweren Folgen.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein 76 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Auto in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 87 Jahre alter Autofahrer eine rote Ampel missachtet und sein Wagen war mit dem Roller zusammengestoßen.
Durch den Aufprall stürzte der 76-Jährige zu Boden, wobei sich sein Helm löste. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Die Straße war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt zum genauen Unfallhergang.