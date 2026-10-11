Verkehrsunfall

Rollerfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein 87-jähriger Autofahrer nähert sich mit seinem Wagen einer Ampel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fährt er trotz Rotlicht weiter – mit schweren Folgen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 76 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Auto in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 87 Jahre alter Autofahrer eine rote Ampel missachtet und sein Wagen war mit dem Roller zusammengestoßen.

Durch den Aufprall stürzte der 76-Jährige zu Boden, wobei sich sein Helm löste. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheim: Über Auto geschleudert – 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt
Vorfahrt genommen

Weinheim: Über Auto geschleudert – 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

In der Wormser Straße sind am Freitagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer und ein 17-jähriger Rollerfahrer zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

27.03.2026

Mannheim: Rollerfahrer verletzt sich schwer bei Verkehrsunfall
Blaulicht

Mannheim: Rollerfahrer verletzt sich schwer bei Verkehrsunfall

Erstenermittlungen zufolge missachtet ein BMW-Fahrer die Vorfahrt des Rollerfahrers. Unfallspezialisten der Mannheimer Polizei ermitteln.

04.04.2025

Rollerfahrer fährt gegen geparkten Wagen - schwer verletzt
Mühlheim

Rollerfahrer fährt gegen geparkten Wagen - schwer verletzt

Ein Mann fährt mit seinem Roller in Mühlheim im Landkreis Offenbach gegen ein geparktes Auto. Der 39-Jährige wird dabei schwer verletzt.

30.11.2024

Unfälle

Alkoholisierter Autofahrer verletzt Rollerfahrer schwer

06.11.2023

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

13.05.2023